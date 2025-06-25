Врач Соломатина призвала отказаться от отвара ромашки при приеме антикоагулянтов

Ромашка — лекарственное и биологически активное растение, имеющее противопоказания. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru .

По ее словам, как и все цветы, ромашка может вызывать аллергические реакции. Отвар запрещено употреблять женщинам в период беременности и лактации. Если у матери аллергия проявляется в легкой форме, то для ребенка это может нести больший риск.

«И так как в ромашке есть кумарины, гидроксилкумарины, они разжижают кровь. И, соответственно, если человек принимает какие-то антикоагулянты, он всегда на грани», — добавила специалист.

Среди последствий Соломатина выделила кровотечения и появление гематом.