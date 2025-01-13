Врач Соломатина призвала не прибегать к монодиетам из-за вреда для здоровья

Диетолог Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала о вреде ежедневного употребления одних и тех же продуктов без разнообразия в рационе.
Она подчеркнула, что монодиеты лишают организм необходимого набора питательных веществ. Постоянное потребление одного и того же продукта может привести к негативным последствиям для здоровья.
Если исключить разнообразие пищи, то мы не сможем получать все нужные элементы в нужных пропорциях, даже если выбираем самый полезный продукт. Гораздо полезнее менять блюда, ведь, если постоянно употреблять один и тот же продукт, мы не успеем получить все важные нутриенты, пояснила Соломатина.
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