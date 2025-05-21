Врач Соломатина призвала людей с болезнями сердца отказаться от водного голодания

Переход на длительное водное голодание, предполагающее исключение пищи и ограничение калорий, может представлять серьезный риск для здоровья, особенно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Диетолог Елена Соломатина объяснила, каким образом водная диета способна навредить организму. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, чрезмерное увлечение питьевым режимом ведет к избыточному выведению электролитов и минералов, вызывая повышенную нагрузку на почки. Врачи категорически не советуют прибегать к такой практике пациентам с патологиями желудочно-кишечного тракта, нарушениями функций поджелудочной железы, проблемами с желчным пузырем и камнями в почках, написал «Петербургский дневник».

Соломатина подчеркивает, что долговременное лишение организма пищи опасно снижением артериального давления, возникновением гипогликемии (особенно для диабетиков), повышением кислотности крови и началом распада белков и жиров, что приводит к сильной интоксикации организма. Недостаток важнейших нутриентов увеличивает стресс для клеток и органов, что может привести к серьезным осложнениям и даже угрожать жизни пациента.

Врач-диетолог настоятельно рекомендует обращаться к специалистам и следовать профессиональным медицинским рекомендациям перед началом любой лечебной или оздоровительной программы, связанной с изменением обычного режима питания.