Врач Соломатина предупредила о риске образования каловых завалов из-за зеленых бананов

Зеленые бананы могут представлять опасность для здоровья, несмотря на их репутацию полезного продукта. Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина предупредила в беседе с «Абзацем» , что употребление таких фруктов может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

По словам медика, особенность зеленых бананов заключается в наличии резистентного крахмала, который не расщепляется в тонком кишечнике. В отличие от спелых бананов, где крахмал уже преобразован в легкоусвояемые сахара, зеленые бананы действуют как пребиотик, питая полезные бактерии. Однако при дисбиозе, когда полезных бактерий недостаточно, непереваренная пища не всасывается и провоцирует запоры.

«Каловые завалы и камни образовываются именно в больном кишечнике при застойных явлениях и непроходимости», — отметила эксперт.

Она добавила, что здоровому человеку такие бананы могут быть полезны, но при наличии заболеваний нужна строгая мера.