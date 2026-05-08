Врач Соломатина предупредила о рисках использования немытых шампуров и решеток

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с РИАМО указала на опасности, связанные с применением немытых шампуров и решеток для гриля. По ее мнению, это может стать причиной развития рака из-за формирования канцерогенов.

Специалист отметила, что использование грязных инструментов для гриля сравнимо с практикой прошлых лет, когда люди не мыли сковородки, чтобы сохранить жир. Соломатина подчеркнула, что в те времена многие сталкивались с онкологическими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой системой, написал сайт pravda-nn.ru.

Канцерогены, которые образуются при использовании немытых шампуров и решеток, разрушают ткани и клетки организма, ускоряя развитие заболеваний. В худшем случае это может привести к нарушению апоптоза — процесса отмирания старых клеток и появления новых путем деления. Нарушение этого процесса может способствовать возникновению злокачественных опухолей.

Кроме того, врач напомнила о рисках, связанных с использованием одноразовой пластиковой посуды для горячих блюд. Она подчеркнула, что не вся пластиковая посуда способна выдержать высокие температуры, что может привести к выделению вредных веществ.

Соломатина рекомендовала избегать использования дешевой пластиковой посуды для горячих блюд и пикников, так как она не рассчитана на высокие температуры и воздействие солнечных лучей.