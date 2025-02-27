Врач Соломатина предупредила, что питание в спешке влияет на нервную систему

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» поддержала концепцию международного движения Slow Food, основанного на идее медленного и осознанного потребления здоровой и полезной пищи, произведенной из органических продуктов.

Она объяснила, что быстрое питание на ходу может приводить к возбуждению нервной системы и стрессовым реакциям, написали «Известия».

Чтобы противостоять этому, Соломатина предложила замедлить темп, сосредоточиться на еде и отключить внешние раздражители, к которым относятся в том числе гаджеты. Такой подход позволяет человеку успокоиться и насладиться процессом приема пищи, что, в свою очередь, улучшает работу пищеварительной системы.