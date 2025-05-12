Врач Соломатина посоветовала пожилым включить в рацион курагу и темный изюм

Пожилым людям стоит включить в рацион курагу, изюм и чернослив. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с « Москвой 24 ».

По словам врача, изюм из темного винограда содержит ресвератрол, полезный для сосудов. Этот элемент активирует вещества, поддерживающие жизнедеятельность клеток, и укрепляет иммунную систему.

«В свою очередь, в кураге много бета-каротина — предшественника витамина А, необходимого для сумеречного зрения. Также элемент укрепляет иммунную систему и восстанавливает слизистые», — добавила медик.

Она также отметила, что чернослив полезен для кишечника: улучшает перистальтику и помогает выводить токсины. Антоцианы в его составе защищают организм от старения.