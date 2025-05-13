Врач Соломатина посоветовала пожилым отказаться от солений перед дачным сезоном

Врач-диетолог Елена Соломатина призвала пожилых людей исключить из рациона соления перед началом дачного сезона. Об этом сообщил Regions.ru .

Специалист указала на вред такой пищи: она повышает артериальное давление и задерживает жидкость в организме. Кроме того, медик посоветовала убрать из меню закуски с майонезом, жирные сорта колбас, сладкие газированные напитки и мучные изделия с мясом.

По словам врача, стоит добавить в рацион продукты, богатые витаминами B12, D и Омега-3. Так, витамин D содержится в грибах, тунце, яичном желтке, кашах и свежевыжатых соках. Источником Омега-3 служат морепродукты и сало, добавил RT.