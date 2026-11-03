Врач Соломатина посоветовала покупать только сертифицированную косметику для губ

Покупать стоит только сертифицированную косметику для губ, а искать средства «на развалах» опасно. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

Врач посоветовала девушкам, которые часто контактируют с помадой или случайно съедают ее, выбирать только сертифицированную продукцию лицензионных производителей. Наличие разрешительных документов гарантирует, что косметика не навредит здоровью, в отличие от дешевых подделок непонятного происхождения, которые привозили раньше под видом стоков.

По словам Соломатиной, некоторые компоненты могут оказывать накопительное действие. Токсические вещества в разной концентрации способны вызывать индивидуальные реакции: аллергию или воспаление, в зависимости от особенностей иммунной системы человека.