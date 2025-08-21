Врач Соломатина подчеркнула, что растяжение желудка усложняет насыщение организма

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рекомендовала следить за размером порций.

«Мы можем съесть тазик салата, а можем орехи. Вроде бы все полезно, но калорийность в разы отличается. Например, мясо и зелень сравнивать никак нельзя. К тому же нужно помнить, что наш желудок не бездонный», — отметила она.

Соломатина подчеркнула, что растяжение желудка усложнит насыщение организма. По ее словам, контролировать порции можно по калорийности, объему или нутриентной плотности, написал RT.

В свою очередь, врач-диетолог и терапевт Татьяна Солнцева рассказала преимуществах красного лука.

«Красный лук отличается от других сортов тем, что содержит много полифенольных веществ. В частности, фиолетовый, красный цвет лука обусловлен наличием антоцианов. Это фитонутриенты, необходимые нам для профилактики многих хронических заболеваний», — пояснила она.