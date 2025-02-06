В наши дни любой россиянин, независимо от того, где он проживает, имеет возможность включать в рацион продукты, богатые витамином D. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с Life .

По словам эксперта, одним из наиболее насыщенных источников нутриента является жирная рыба, например печень трески или минтая. Также полезными считаются дикая морская рыба, например сельдь или макрель.

«Даже если мы не живем у моря, рыба все равно поступает на прилавки магазинов, и мы можем ее купить», — отметила врач.

Скумбрия, лосось и икра, добавила медик, тоже отлично подойдут для пополнения уровня важного элемента. Кроме того, не стоит забывать про яичные желтки, подчеркнула Соломатина.