Врач Соломатина: не стоит считать гречку чудодейственным средством для похудения

Многие верят в мифы о гречке и ее способности помогать похудению. Чтобы разобраться, где правда, а где вымысел, Life поговорил с диетологом Еленой Соломатиной.

По словам врача, на самом деле гречка не может полностью заменить мясо. Белок из крупы усваивается всего на 60%, поэтому по аминокислотному составу она не сравнится с продуктами животного происхождения. Также существует убеждение, что гречка помогает худеть.

«Длительное употребление только гречки, несмотря на ее пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ», — пояснила специалист.

Такая монодиета не улучшит обмен веществ, но может усугубить причины лишнего веса. Поэтому не стоит считать гречку чудодейственным средством для похудения, подчеркнула медик.