Врач Соломатина назвала «корявые» яблоки самыми полезными

Покупать яблоки, имеющие морщинистую кожу или малейшие признаки гниения, не рекомендуется, как и выбирать плоды идеальной формы. Об этом рассказала диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью « Москве 24 ».

Врач предостерегла от приобретения фруктов, похожих друг на друга, как близнецы, поскольку такая красота часто достигается за счет химической обработки.

«Неровные, даже корявые яблоки обычно самые полезные», — отметила медик.

По ее словам, важнейший индикатор свежести — это упругая, блестящая кожа плода, без признаков увядания и следов порчи. Соломатина посоветовала употреблять фрукты с разнообразными оттенками, так как каждый из них характеризуется уникальным набором антиоксидантов.

Специалист также напомнила о противопоказаниях в виде язвы желудка и гастрита. При таких заболеваниях стоит есть яблоки только после запекания.