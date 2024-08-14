Врач Соломатина назвала актуальной проблему с распространением «мясного клея»

«Мясной клей» — запрещенная в России пищевая добавка, которую продолжают использовать при изготовлении колбас, сосисок и даже молочных продуктов. Как фермент влияет на организм человека, рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с ОТР .

По ее словам, проблема распространения опасного вещества сейчас особенно актуальна. Употребление пищи, которая далека от натуральной, вызывает воспалительные реакции и снижение иммунитета.

Врач также отметила, что «мясной клей» может повреждать и склеивать ворсинки тонкого кишечника. В результате страдают печень и другие органы пищеварительной системы.