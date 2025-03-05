Врач Соломатина: куркумин замедляет старение и снижает хроническое воспаление

В России куркума стала популярной относительно недавно, однако в других странах, особенно в Индии, она известна давно. Куркумин — главная составляющая куркумы — имеет множество полезных свойств, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Куркума относится к семейству имбирных и широко используется как в кулинарии, так и в медицине. Ее корень содержит активное соединение — куркумин, который придает пище ярко-желтый цвет.

Куркумин обладает рядом полезных эффектов: замедляет старение, предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, снижает хроническое воспаление, препятствует развитию дегенеративных заболеваний.

Несмотря на все полезные свойства, куркумин имеет серьезные противопоказания, предупредила диетолог. Приправа может быть опасна для здоровья, если у человека есть хронические проблемы, индивидуальная непереносимость, камни в желчном пузыре или проблемы с почками.