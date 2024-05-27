Врач Соломатина: использование жевательной резинки на голодный желудок может обернуться гастритом

Диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности использования жевательной резинки на голодный желудок. Среди последствий — развитие гастрита, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Когда что-то попадает в ротовую полость, поступает сигнал в организм: „Готовьтесь, сейчас будет переваривание“. Выделяются определенные ферменты <…> и желудочный сок. Инсулин готовится», — пояснила врач.

По ее словам, соляная кислота будет повреждать стенки желудка. Особую настороженность стоит проявлять пациентам с хеликобактериозом.

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