Врач Солнцева заявила о способности грецкого ореха снижать риск рака кишечника

Диетолог Татьяна Солнцева поделилась результатами исследования ученых из Университета Коннектикута. Они выяснили, что регулярное употребление грецких орехов снижает риск развития рака кишечника примерно на 25%, сообщил aif.ru .

По словам эксперта, защитное действие объясняется наличием в орехах соединения эллагитанина. Он преобразуется в кишечнике в уролитин А с помощью бактерий.

Как пояснила медик, данное вещество стимулирует митофагию — процесс разрушения поврежденных или больных митохондрий в клетках. Результатом становится снижение маркеров воспаления в организме, добавила Neva.Today.