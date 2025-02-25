Врач Солнцева: рафинированные масла не выделяют вредные вещества при жарке
Утверждение о том, что любое растительное масло становится вредным при жарке, не совсем верно. Такое мнение высказала терапевт-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с «Газетой.ru».
Врач предостерегла от использования нерафинированных масел для жарки. Они действительно могут содержать примеси, способствующие образованию продуктов горения, пояснила эксперт.
«Однако очищенные и рафинированные масла с высокой температурой дымления не содержат вредных веществ», — заверила медик.
Солнцева посоветовала выбирать для жарки рафинированные масла, предназначенные для высокотемпературной обработки. Для заправки салатов подойдет смесь нерафинированных масел, добавил RT.
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