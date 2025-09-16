Врач Солнцева призвала отказаться от колбасы для снижения риска воспалений

Ученые из Медицинского колледжа имени Чарльза Э. Шмидта при Университете Флориды выявили, что употребление ультрапереработанных продуктов может привести к повышению уровня хронического воспаления в организме. О правильном подходе к изменению рациона рассказала диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в беседе с сайтом KP.RU .

Врач посоветовала сократить потребление ультрапереработанных продуктов. Так, стоит отказаться от полуфабрикатов, колбасных изделий и десертов промышленного производства.

По словам медика, рацион обязательно должен включать овощи и фрукты в количестве не менее 500 граммов в день. Например, простое яблоко, салат и тарелка овощного супа обеспечат суточную норму клетчатки.

Специалист также рекомендовала реже использовать соль и сахар. Она предложила заменить соль на ароматные приправы, такие как орегано, чеснок, паприка или лимонный сок. Специи сами по себе содержат мощные антиоксиданты.