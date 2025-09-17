Врач Солдаткина предупредила, что домашние средства для отбеливания зубов могут вызвать раздражение десен

Отбеливание зубов в стоматологических клиниках остается более предпочтительным вариантом по сравнению с домашними методами, несмотря на его стоимость. Стоматолог-терапевт из «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина подчеркнула риски использования альтернативных способов в интервью «Газете.Ru» .

Эксперт указала, что самостоятельное использование отбеливающих полосок и гелей может привести к нежелательным последствиям из-за непредсказуемого состава продуктов. Это может вызвать раздражение десен и изменение чувствительности зубов, написали «Известия».

«Без подбора концентрации и времени ношения легко „перебелить“ зубы, получить устойчивую чувствительность и пятна на зубах», — отметила Солдаткина, говоря о каппах-наборах.

Кроме того, она предостерегла от использования «народных» средств, таких как сода и уксус, которые могут повредить эмаль и сделать зубы более восприимчивыми к пигментации.

Солдаткина рекомендовала прибегать к проверенным методам и не забывать о гигиене полости рта, а также советовала обращаться за помощью к стоматологам.