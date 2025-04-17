Врач Соколова: стресс и неправильное питание могут вызвать акне во взрослом возрасте

Акне — частое дерматологическое заболевание, которое может появиться и во взрослом возрасте. Врач-косметолог и дерматолог Анастасия Соколова рассказала «Газете.Ru» о причинах возникновения акне у людей старше 18 лет.

Среди них — гормональные изменения. Так, тестостерон, стимулирует сальные железы и увеличивают выработку себума. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий и приводит к воспалениям и образованию акне. Гормональные изменения могут быть вызваны менструацией, беременностью или заболеваниями щитовидной железы.

Другой причиной появления прыщей становится стресс. Он вызывает повышение уровня кортизола, гормона, который провоцирует воспаление и стимулирует избыточную выработку кожного сала.

Другой причиной акне может стать неправильное питание. Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как высокоуглеводные сладости и фастфуд, увеличивают уровень инсулина в крови, что вызывает воспаление.

Неправильный уход за кожей также может привести к появлению прыщей. Некоторые косметические средства способны пересушить кожу или забить поры, вызывая воспаления, подчеркнула Соколова.