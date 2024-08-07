Врач Соколова посоветовала есть в жару легкие блюда небольшими порциями

В жаркие дни лучше всего есть легкие блюда небольшими порциями, чтобы снизить нагрузку на сердце. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог София Соколова, сообщил сайт «Мир 24».

По словам специалиста, летом из организма выводится много жидкости и минеральных солей, что может вызвать перебои сердечного ритма. В жаркие дни в рацион рекомендуется добавить побольше овощей, зелени, фруктов. Мясо лучше заменить на рыбу.

Кроме того, летом стоит отказаться от употребления жирных блюд, копченой пищи и алкогольных напитков, отметила Соколова.