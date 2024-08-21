Врач Соколова: после 40 лет нужно заменить майонез и соусы на масла холодного отжима

После 40 лет важно придерживаться особой диеты, ведь к данному возрасту многие люди обретают различные хронические заболевания. Об этом рассказала терапевт и нутрициолог София Соколова в беседе с « Газетой.ru ».

Медик посоветовала заменить майонез и другие соусы на масла холодного отжима.

«Трансжиры и канцерогены, содержащиеся в промышленно переработанных соусах, способствуют развитию атеросклероза, ухудшению иммунитета и даже повышают риск развития диабета», — пояснила врач.

По ее словам, также необходимо вдвое уменьшить количество красного мяса в рационе. Такие меры снизят вероятность появления онкологических заболеваний, добавил сайт KP.RU.