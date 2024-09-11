Врач Соколова: дефицит фолиевой кислоты может повысить риск преждевременных родов
Дефицит питательных веществ, в особенности фолиевой кислоты, может повысить риск преждевременных родов. Об этом рассказала акушер-гинеколог Анастасия Соколова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, также рождение ребенка до 37 недели беременности способно вызвать вредные привычки. Так, никотин сужает кровеносные сосуды, что нарушает кровоснабжение плаценты.
Кроме того, риск преждевременных родов повышают хромосомные аномалии плода, например, синдром Дауна, хронические стрессы, инфекции мочевыводящих путей, отметила Соколова.