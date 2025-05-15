Врач Соколов заявил, что синдром разбитого сердца может привести к смерти

Сильное эмоциональное потрясение способно привести к опасному состоянию, похожему на инфаркт, — синдрому Такоцубо. Заболевание еще называют «синдромом разбитого сердца»: сильные переживания временно нарушают работу органа. Об этом рассказал «Известиям» врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов.

По словам доктора, в группу риска преимущественно входят женщины зрелого возраста, но синдром встречается и у мужчин, нередко проявляясь серьезнее. Чтобы избежать опасности, специалист советует контролировать уровень стресса, заниматься спортом, чаще общаться с близкими людьми и регулярно обследоваться у врача.