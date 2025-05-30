Врач Смольянова призвала использовать питательные кремы для очень сухой кожи

Специалист в области дерматологии Анна Смольянова в беседе с kp.ru объяснила, почему средства, предназначенные для увлажнения тела, не подходят для лица. Основная причина заключается в различии pH кожи на разных участках.

«Крем для тела не стоит использовать на лице. pH кожи лица и тела отличаются, и один продукт может нарушить микрофлору, что в ряде случаев приводит к воспалениям», — отметила эксперт.

Увлажняющие средства особенно важны для людей с постоянно сухой кожей. Это актуально при таких заболеваниях, как ихтиоз, кератоз или атопический дерматит. В таких ситуациях рекомендуется применять специализированные кремы с компонентами, удерживающими влагу, например, с вазелином, глицерином или минеральным маслом. Их следует наносить утром и вечером, особенно после умывания или душа.

По словам медика, питательные кремы необходимы, если кожа сильно сохнет, трескается, шелушится или стягивается. Это может быть связано с нехваткой витаминов. В составе таких кремов обычно есть масла, которые хорошо питают кожу и помогают ей восстановиться.