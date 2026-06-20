Врач Смирнова рекомендовала включить в рацион продукты с йодом и селеном для здоровья щитовидки

Врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова рассказала о важности употребления продуктов, богатых йодом и селеном, для здоровья щитовидной железы. Об этом сообщил «Ридус» .

По словам эксперта, для нормальной работы щитовидной железы необходимы различные нутриенты. Она отметила, что простой и надежный источник йода — это йодированная соль. Также полезными будут морская рыба и морепродукты, например треска, тунец, креветки и морская капуста.

«В рацион важно включать бразильские орехи — достаточно принимать по два-четыре ореха в день для удовлетворения потребности в селене, поскольку без этого элемента йод не может быть усвоен», — отметила медик.

Кроме того, врач упомянула о важности омега-3 кислот, витамина D3 и других микроэлементов.