Врач Смирнова призвала отказаться от использования овощных соков для лечения насморка

Применение овощных соков при насморке может нанести вред слизистой оболочке носа. Об этом сообщила врач-оториноларинголог Наталья Смирнова в беседе с «Известиями» .

По ее словам, у подобных народных методов отсутствует научная доказательная база. Насморк обычно сопровождается воспалением и отеком слизистой, а овощные соки не устраняют причину заболевания.

Использование соков свеклы, моркови или картофеля способно вызвать раздражение слизистой носа — жжение, сухость и усиление заложенности. Дополнительную опасность представляет отсутствие стерильности при приготовлении домашних средств, что может привести к попаданию микробов.