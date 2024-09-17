Врач Смирнова: прием витаминов убережет от простуд осенью

Прием поливитаминных препаратов укрепит иммунитет и убережет от простудных заболеваний осенью. Об этом рассказала врач Татьяна Смирнова, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, особенно в сезон простуд организму необходимы витамины A, B, C, D, E и K. Также осенью важно есть больше овощей и фруктов и добавлять в рацион рыбу и мясо.

Лучше профилактикой болезней станет здоровый образ жизни. Смирнова посоветовала россиянам отказаться от вредных привычек, не пренебрегать сном, почаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.