Врач Смирнова: питательные кремы и продукты с омега-3 защитят кожу от холода

Холодный воздух может приводить к сухости кожи из-за сужения кровеносных сосудов. Кроме того, в таких условиях повышаются риски потери эластичности и изменения цвета кожи. Об этом рассказала дерматовенеролог Дарья Смирнова в беседе с «ФедералПресс».
Чтобы минимизировать негативные последствия холода, эксперт посоветовала использовать питательные кремы с плотной текстурой, содержащие увлажняющие компоненты. Отличный вариант — средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и натуральными маслами.
По словам врача, зимой важно включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, дефицит которых часто проявляется в этот период.
Зеленский заявил об усталости украинцев от конфликта
«У меня нет никаких сил». Обманутая племянником Варнавы пенсионерка — о своем состоянии
Турнир в Можайске определил лучших шахматистов округа
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте