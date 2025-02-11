Врач Смирнова: питательные кремы и продукты с омега-3 защитят кожу от холода

Холодный воздух может приводить к сухости кожи из-за сужения кровеносных сосудов. Кроме того, в таких условиях повышаются риски потери эластичности и изменения цвета кожи. Об этом рассказала дерматовенеролог Дарья Смирнова в беседе с « ФедералПресс ».

Чтобы минимизировать негативные последствия холода, эксперт посоветовала использовать питательные кремы с плотной текстурой, содержащие увлажняющие компоненты. Отличный вариант — средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и натуральными маслами.

По словам врача, зимой важно включать в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, витаминами и минералами, дефицит которых часто проявляется в этот период.