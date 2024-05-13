Врач Смирнова: дефицит фолиевой кислоты может обернуться бесплодием и проблемами с сердцем | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 11:12 Врач Смирнова: дефицит фолиевой кислоты может обернуться бесплодием и проблемами с сердцем

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Фолиевая кислота играет важную роль в формировании клеток и расщеплении вредных аминокислот. Нехватка витамина может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий. Об этом рассказала эндокринолог Галина Смирнова в беседе с Life.

По ее словам, к последствиям дефицита также относятся болезнь Альцгеймера, рак молочной железы и бесплодие. При беременности недостаток вещества увеличивает риск дефектов нервной трубки у ребенка.

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Врач добавила, что первыми признаками нехватки фолиевой кислоты являются головные боли, снижение веса, слабость и учащенное сердцебиение.