Врач Смирнова: больным сахарным диабетом допускается включение в рацион травяных и листовых сортов чая

Диабетикам следует осторожно подходить к выбору чая, учитывая его состав, метод заваривания и совместимость с дополнительными компонентами, советует врач-терапевт Алена Смирнова в интервью «Газете.Ru» .

Эксперт обращает особое внимание на необходимость учета сорта чая и наличия дополнительных ингредиентов. Допустимыми вариантами считаются традиционные виды черного и зеленого чая без добавления сахара и искусственных ароматизаторов. Врач напоминает, что оба варианта содержат биологически активные компоненты, такие как антиоксиданты, танины и кофеин, которые способны воздействовать на восприимчивость организма к инсулину, написали «Известия».

Допускается включение травяных и листовых сортов чая без подсластителей в ежедневный рацион больных сахарным диабетом. Хотя такие чаи не оказывают выраженного лечебного эффекта, они служат здоровой альтернативой сладким напиткам. Например, листья черники богаты гликозидами, флавоноидами и микроэлементом хромом, необходимым для эффективного усвоения глюкозы. Листья черники также проявляют антиоксидантные свойства и способствуют нормализации обменных процессов.