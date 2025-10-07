Врач Смирнов рассказал об изменении гормонов после 40 лет, влияющих на сон

У некоторых людей после 40 лет может ухудшиться качество сна. Врач-терапевт, сомнолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Илья Смирнов рассказал «Газете.Ru» , что есть четыре причины для этого: хронический стресс, гормональные изменения, хронические заболевания и снижение физической активности.

«С возрастом у человека накапливается усталость, как физическая, так и психологическая, и требуется просто больше времени на восстановление», — сказал доктор.

Стрессовая нагрузка постепенно «подтачивает» нервную систему, и мозгу требуется больше времени на сон и восстановление. После 40 лет меняются и гормоны, влияющие на циклы сна и бодрствования.

Важную роль играют хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем, которые приводят к ухудшению качества сна.

Доктор рекомендует проходить регулярные медицинские чекапы для своевременного выявления проблем и их предотвращения. При проблемах со сном специалист советует провести сомнографию, чтобы изучить структуру сна и дать индивидуальные рекомендации по улучшению его качества.