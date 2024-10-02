Желание справить естественные потребности, появляющееся у мужчин во время отхода ко сну, — тревожный сигнал. Об этом рассказал уролог высшей категории Андрей Смерницкий в беседе с Life .

По его словам, такая привычка может указывать на заболевания выделительной системы.

«Чаще всего это проблемы аденомы простаты, но также есть такое понятие, как нейрогенный мочевой пузырь — у тех, кто страдает синдромами остеохондроза», — отметил врач.

Кроме того, к возможным причинам он отнес сахарный диабет, хроническую сердечную недостаточность, эндокринные и сердечно-сосудистые болезни.