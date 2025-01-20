Врач Слизова: с домашними родами связаны риски гипоксии и асфиксии плода

Рождение нового человека — волнующий и ответственный процесс. Несмотря на это, многие современные семьи предпочитают домашние роды. Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики Анастасия Слизова рассказала сайту RuNews24.ru о возможных последствиях такого выбора.
По словам врача, соответствующий эксперимент связан с рисками гипоксии, недостатка кислорода и асфиксии плода. Кроме того, малыш может случайно вдохнуть околоплодные воды или меконий, что порой провоцирует пневмонию.
Медик напомнила, что осложнения при домашних родах способны затронуть и мать. У женщины могут возникнуть кровотечения, которые останавливают только хирургическим вмешательством.
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