Врач Сластен развеяла миф о связи аппендицита с употреблением семечек

Гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен сообщила News.ru , что чрезмерное употребление семечек не провоцирует аппендицит.

По словам врача, продукт ввиду небольшого размера успевает перевариться до того, как достигнет аппендикса.

«Но это не значит, что можно „спокойно“ съесть целую пачку — 100 граммов», — предупредила специалист.

Как пояснила медик, пристрастие к лакомству способно спровоцировать вздутие живота, тошноту, диарею или запор. Сластен напомнила о важности питьевого режима, так как недостаток жидкости может усилить склонность к запору.