Врач Скорпилева напомнила, что пожухлая листва может стать источником аллергии

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева сообщила в беседе с « Москвой 24 », что пожухлая листва может стать источником осенней аллергии.

Как пояснила врач, именно в опавшей листве развиваются бактерии и вырабатываются вещества, провоцирующие аллергическую реакцию. Аллергенами также выступают полынь и сорные травы.

«Осень — это период, когда появляется много продуктов агропромышленного комплекса, которые могут вызывать аллергию. Например, помидоры, болгарские перцы, баклажаны», — добавила медик.

По ее словам, негативные реакции организма связаны с перееданием и химической обработкой фруктов и овощей. Именно поэтому важно тщательно очищать плоды перед употреблением и контролировать порции еды.