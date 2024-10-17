Врач Скорогудаева: при ежедневном применении антибактериального мыла разрушается флора поверхности кожи

Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с радио «Говорит Москва» объяснила, почему антибактериальное мыло на ежедневной основе вредно для кожи рук.

Как рассказала медик, при ежедневном применении подобных средств разрушается флора поверхности кожи. Его можно применять лишь в том случае, если вы точно знаете, что был контакт с вирусами и бактериями.

В антибактериальное мыло производители добавляют триклозан — сильный антибактериальный компонент, который убивает нормальную флору, живущую на поверхности кожи, поясница дерматолог.