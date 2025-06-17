Врач Скорогудаева предупредила о снижении выработки витамина D3 из-за SPF

В летний период средства с SPF становятся особенно актуальными. Однако необходимость защиты от солнца зависит от географического положения, фототипа кожи и образа жизни человека. Об этом рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам врача, чрезмерное использование SPF-фильтров может препятствовать синтезу витамина D3, обладающего мощным противовоспалительным действием.

«Раньше такого не было — проверяем витамин D3 у детей и у взрослых, которые пребывают летом на улице, и оказывается, что его уровень у них не растет. Почему? Потому что часто пользуются фильтрами», — отметила медик.

Также Скорогудаева обратила внимание, что выработка серотонина, главного естественного антидепрессанта, не нарушается применением солнцезащитных кремов, так как этот процесс активизируется при попадании солнечных лучей на глаза.