Врач Скорогудаева предупредила о снижении выработки витамина D3 из-за SPF

Фото: РИА «Новости»

В летний период средства с SPF становятся особенно актуальными. Однако необходимость защиты от солнца зависит от географического положения, фототипа кожи и образа жизни человека. Об этом рассказала дерматолог Ирина Скорогудаева в беседе с  Общественной Службой Новостей.

По словам врача, чрезмерное использование SPF-фильтров может препятствовать синтезу витамина D3, обладающего мощным противовоспалительным действием.

«Раньше такого не было — проверяем витамин D3 у детей и у взрослых, которые пребывают летом на улице, и оказывается, что его уровень у них не растет. Почему? Потому что часто пользуются фильтрами», — отметила медик.

Также Скорогудаева обратила внимание, что выработка серотонина, главного естественного антидепрессанта, не нарушается применением солнцезащитных кремов, так как этот процесс активизируется при попадании солнечных лучей на глаза.

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