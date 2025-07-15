Врач Скорогудаева предупредила о риске иммунодепрессии из-за загара

Она подчеркнула, что людям с I и II фототипом кожи следует быть особенно внимательными во время загара. Медик посоветовала принимать солнечные ванны в утреннее или вечернее время.

«То есть ни в коем случае не под прямыми лучами. Время тоже лимитировано, все-таки сначала нужно загорать не больше часа, а потом уходить в тень», — отметила медик.

Также врач предупредила о рисках «передозировки» солнечными лучами, которая может привести к иммунодепрессии и фотостарению кожи.