Врач Скорогудаева предупредила, что привычка подпирать щеку рукой может ускорять старение кожи

Дерматолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева предупредила, что привычка подпирать щеку рукой может привести к преждевременному старению кожи. Об этом сообщила «Москва 24» .

По словам врача, регулярное сдавливание кожи способствует образованию заломов и морщин.

«В целом же нужно следить за собой и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, отказываясь в том числе от привычки сидеть, подпирая щеки руками», — отметила медик.

Она также посоветовала отказаться от использования мыла и спиртосодержащих средств для очищения кожи, так как они пересушивают ее и приводят к потере эластичности.