Врач Скорогудаева: людям с первым и вторым фототипами необходимо использовать SPF-крем
Дерматолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала о показаниях к использованию солнцезащитных средств. Слова эксперта опубликовала радиостанция «Говорит Москва».
По мнению врача, защищать кожу в ясную погоду следует при серьезной степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Речь идет о людях с первым и вторым фототипами.
«Это когда вы рыжий, светлый, обгораете и так далее», — пояснила специалист.
Она также отметила, что SPF-крем необходимо наносить при наличии опасных родинок, а также при регулярных процедурах пилинга.