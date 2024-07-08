Врач Скорогудаева: людям с первым и вторым фототипами необходимо использовать SPF-крем

Дерматолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала о показаниях к использованию солнцезащитных средств. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

По мнению врача, защищать кожу в ясную погоду следует при серьезной степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Речь идет о людях с первым и вторым фототипами.

«Это когда вы рыжий, светлый, обгораете и так далее», — пояснила специалист.

Она также отметила, что SPF-крем необходимо наносить при наличии опасных родинок, а также при регулярных процедурах пилинга.