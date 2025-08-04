Врач Скоробогатых отметил, что мигрень вдвое снижает трудоспособности пациентов

Мигрень серьезно нарушает повседневную жизнь и работоспособность многих людей. У пациента, страдающего от мигрени, возникает ощущение, будто недуг держит его в постоянном страхе. Руководитель Университетской клиники головной боли Кирилл Скоробогатых в разговоре с KP.RU подчеркнул, что мигрень может привести к снижению трудоспособности и качества жизни.

По словам эксперта, треть пациентов с мигренью не планируют ничего заранее из-за возможного приступа, который может начаться в любой момент. Люди с мигренью теряют около половины рабочего времени из-за болезни, отметил доктор.

Президент Российского общества по изучению головной боли Гюзяль Табеева указала на проблемы с диагностикой и лечением мигрени. Основные преграды включают низкую осведомленность пациентов о болезни и возможностях лечения, самолечение после постановки диагноза и неправильную диагностику. Для решения этих проблем необходимо усовершенствовать подготовку врачей и добавлять необходимые препараты в клинические рекомендации.

Табеева отметила, что диагностировать мигрень могут не только неврологи, но и врачи общей практики, терапевты. Это позволит более эффективно помогать пациентам.