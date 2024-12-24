Врач Скобелева: повышенная жажда у детей может быть симптомом сахарного диабета

Диабет второго типа встречается преимущественно у подростков, однако различия в лечении между детьми и взрослыми обусловлены особенностями детского организма. О симптомах сахарного диабета у детей рассказала заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, среди признаков диабета у детей — избыточный вес у младших школьников и повышенная жажда. Родителям необходимо обратить внимание на такие признаки, как внезапное пробуждение ночью и черные пятна на шее. В таких случаях рекомендуется консультация у педиатра, резюмировала Скобелева.
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