Врач Скобелева: повышенная жажда у детей может быть симптомом сахарного диабета

Диабет второго типа встречается преимущественно у подростков, однако различия в лечении между детьми и взрослыми обусловлены особенностями детского организма. О симптомах сахарного диабета у детей рассказала заведующая эндокринологическим отделением СПбГМУ Кристина Скобелева в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, среди признаков диабета у детей — избыточный вес у младших школьников и повышенная жажда. Родителям необходимо обратить внимание на такие признаки, как внезапное пробуждение ночью и черные пятна на шее. В таких случаях рекомендуется консультация у педиатра, резюмировала Скобелева.