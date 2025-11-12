Врач Скальный рекомендовал не принимать кальций вместе с цинком и железом

Витаминные и минеральные комплексы пользуются большим спросом, но их прием не всегда приносит желаемый эффект. Причину раскрыл врач-элементолог Андрей Скальный в беседе с Life.ru .

По его словам, основная проблема заключается в несбалансированном составе таких препаратов. Некоторые компоненты представлены в избытке, а другие практически отсутствуют.

Кроме того, специалист обратил внимание на несовместимость ряда нутриентов. Так, кальций снижает усвоение цинка и железа.

«Разные витамины требуют разных условий для усвоения. Водорастворимые витамины, как правило, рекомендуется принимать натощак или за 30–60 минут до еды», — добавил медик.

Врач рекомендовал перед приемом любых добавок пройти комплексное обследование уровня витаминов и микроэлементов. Это позволит определить индивидуальные потребности и подобрать персонализированный набор макро- и микроэлементов.