Сокращение светового дня, сбой суточных биоритмов и нехватка полезных веществ повышают уязвимость к депрессии к концу года. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный.

По словам специалиста, дефицит витамина D замедляет обменные процессы, вызывая чувство утомляемости и подавленное настроение. Нехватка витаминов группы B снижает питание нервной системы, ухудшая скорость мыслительных процессов и повышая расход ресурсов организма, отметил «Взгляд».

Врач добавил, что на психоэмоциональное состояние также влияет баланс аминокислот и химических элементов — калия, магния, фосфора, марганца, меди, йода и кобальта. Дополнительным провоцирующим фактором становится предновогодняя суета и стресс от подведения итогов года.