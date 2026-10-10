Врач Скальный назвал калий и натрий необходимыми для здоровья сердца элементами

Сердце нуждается в достаточной концентрации калия, натрия, магния и кальция, которые участвуют в проведении импульсов и поддержании сократительной функции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача Андрея Скального.

По словам Скального, для укрепления сердечной мышцы и выработки энергии рекомендуется регулярно употреблять омега-3, пишет «Ридус».

Чтобы избежать «разбитого» сердца, важно заботиться о нем с особым вниманием, регулярно проходить инструментальные обследования, такие как ЭКГ, и включать в рацион необходимое количество витаминов и минералов, полиненасыщенных жирных кислот и аминокислот, отметил Скальный.

Он также подчеркнул, что функция сердца зависит от микроэлементов и ультрамикроэлементов, таких как железо, цинк, медь, йод и селен. Кроме того, сердцу необходимы витамины D, E, C и группы B, которые защищают сердечную мышцу, способствуют нормальному проведению электрических импульсов и питают миокард.