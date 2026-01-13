Врач Сирмайс предупредила о риске воспаления тройничного нерва из-за прогулки с мокрой головой на морозе

Дерматовенеролог и трихолог Наталия Сирмайс рассказала в беседе с сайтом Здоровье Mail , что прогулка с мокрой головой в зимний период может неблагоприятно повлиять на защитные механизмы иммунной системы.

Специалист предупредила о повышении риска заражения инфекционными заболеваниями. Воздействие холода может привести к развитию воспалительных процессов, таких как невралгия тройничного нерва или увеличение лимфатических узлов, поскольку кожа лица адаптируется к низким температурам быстрее, чем кожа головы и шеи.

Дополнительный фактор риска связан с быстрым охлаждением головы, покрытой влажными волосами. После выхода из теплого помещения сосуды сужаются, и если волосы слегка влажные, то теплопотери увеличиваются в разы, приводя к дополнительному стрессу для организма.