Врач Синицын пояснил, что грыжа поясничного отдела опасна воздействием на мягкие ткани и нервы

С возрастом позвоночник женщины становится более уязвимым к грыжам из-за сокращения содержания воды в межпозвонковых дисках. Это может вызывать не только боль в спине, но и прострелы в ногу. Врач-невролог Артем Синицын рассказал Pravda.Ru , что грыжа поясничного отдела опасна не столько болью в костях, сколько воздействием на мягкие ткани и нервы.

Часто дискомфорт провоцирует банальное напряжение мышц, которое сдавливает поврежденный диск еще сильнее, замыкая порочный круг боли, пишет «Пенза-пресс».

Врач объяснил причины частых болей в спине у женщин старше 50–55 лет, выделив основным фактором риска естественную дегидратацию тканей. Потеря упругости межпозвонковых дисков усугубляется гормональной перестройкой: менопауза снижает плотность костей, а ослабление мышечного корсета перекладывает всю тяжесть тела на позвоночный столб. Лишний вес и сидячая работа дополнительно ускоряют износ сегментов, которые несут основную нагрузку при наклонах.

Особую настороженность должна вызывать боль в пояснице, сопровождающаяся слабостью в ногах. Если человеку становится трудно встать на носки или пятки, а нога подкашивается на лестнице, это свидетельствует о глубоком угнетении нервного корешка.

Золотым стандартом обследования в таких случаях остается магнитно-резонансная томография (МРТ), так как обычный рентген видит только костные структуры и не способен оценить состояние мягких тканей диска. При этом врач подчеркнул, что в 90% случаев грыжа лечится консервативным путем с помощью медикаментов и постепенной реабилитации без необходимости хирургического вмешательства.