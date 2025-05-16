Врач Симонова связала горечь во рту с неврологическими расстройствами

Горечь во рту может выступать индикатором нарушений в организме. Подробнее рассказала терапевт Татьяна Симонова в беседе с « Известиями ».

По словам эксперта, в большинстве случаев такие ощущения возникают из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

«В норме перистальтика кишечника и нижний пищеводный сфинктер предотвращают процесс заброса желчи из двенадцатиперстной кишки и желудка в пищевод, но при недостаточности сфинктера в связи с этим заболеванием возникает характерный горький привкус», — пояснила специалист.

Другой причиной горечи врач назвала неврологические нарушения, например расстройство вкусового восприятия. Симптом также может появляться после употребления некоторых продуктов, таких как зелень, баклажаны, редис, жимолость, а также при приеме определенных лекарств, обезвоживании или наличии вредных привычек.